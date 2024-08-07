رئيس إمارة الفجيرة يتفقد منطقة ميناء الحمراء البترولي بالصحراء الغربية

كتب- أحمد والي:

قام الشيخ محمد سعيد الظنحاني، رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات والوفد المرافق، اليوم الأبعاء؛ بجولة تفقدية لمنطقة ميناء الحمراء البترولي بدأها بزيارة منطقة مستودعات الزيت الخام التي تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، قام الظنحاني برفقة وفقده بتفقد التوسعات والأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية والتي تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة ٤ مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية ٥.٣ مليون برميل.

وخلال الزيارة تم استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة الفجيرة وبحث إطلاق وتدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة في منطقة ميناء الحمراء البترولى، والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والذي يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق على بحث إمكانية التعاون في هذا المجال.

وقدم المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" المشغلة لميناء الحمراء، عرضاً توضيحياً لسير العمل بالميناء بدأه بالإشارة لحرص ويبكو المستمر على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل حيث توجد العديد من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها، وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.

كما أشار مسعود إلى منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، والتي تعد نقلة نوعية فى أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء وذلك من خلال التحكم الآلى (DCS) فى جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول وغيرها من التسهيلات ، بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية، واطلع على إمكانيات ميناء الحمراء في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

وبدوره قال محمد سعيد الظنحاني إن جمهورية مصر تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة والهامة في مجال النفط والغاز، ونعتزم بالتعاون مع وزارة البترول المصرية لدراسة العديد من الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز تواجد حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها في قطاع الطاقة المصري.

ووفق البيان، ضم الوفد المهندس حسام العمري، رئيس شركة بروج للاستثمارات البترولية والسيد سهيل المزروعي، عضو مجلس إدارة الشركة والمهندس هاني على، المدير التنفيذي لميناء الفجيرة وأحمد عادل، المستشار القانوني، صاحبهم خلال الزيارة المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للنقل والتسويق والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت.

جدير بالذكر أن إمارة الفجيرة تعد مركزا استراتيجيا عالميا في مجال تخزين وتداول البترول ومشتقاته، ويحتل ثاني أكبر ميناء تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في العالم وتتمتع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ببنية تحتية حديثة ومتطورة في هذا المجال وتضم استثمارات لشركات كبيرة إماراتية وعالمية.

هذا وقد قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بزيارة المنطقة البترولية في إمارة الفجيرة وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومة الفجيرة لزيارة مصر ومنطقة بترول الصحراء الغربية وميناء الحمراء، للإطلاع على آخر المشروعات البترولية وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة في مجال تداول وتخزين المنتجات البترولية.