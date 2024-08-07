البترول تبحث مع السفير العراقي بالقاهرة تعزيز التعاون وزيادة المشروعات

كتب- أحمد والي:

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور قحطان طه خلف، السفير العراقي الجديد بالقاهرة، حيث تناول اللقاء الذي عُقد فى مدينة العلمين الجديدة؛ تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز وزيادة دور ومساهمة الشركات البترولية المصرية فى تنفيذ المشروعات داخل العراق.

وأكد بدوي فى بداية اللقاء على ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات البترول والغاز، مؤكداً أهمية الانطلاق بالتعاون المصري العراقي في مجال البترول والغاز لآفاق ارحب للاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين ودعم تبادل الخبرات.

وأضاف بدوي أن القدرات والامكانيات المتميزة لشركات قطاع البترول المصري في مجال تنفيذ المشروعات محليا وإقليمياً يدعم فرص زيادة أنشطتها في العراق حيث تواصل العديد من الشركات جهود التوسع خارجيا امتدادا لسجل عملها الناجح مثل بتروجت وإنبي وصان مصر والحفر المصرية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تعاونا و شراكة ناجحة بين قطاع البترول والمؤسسات النفطية العراقية وهو ما يمكن البناء عليه لزيادة التعاون.

ومن جانبه أعرب السفير العراقي بالقاهرة عن تهنئته للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على تولي مهام عمله، وأكد أنه يعتز بتواجده في مصر بلده الثاني.

وأوضح السفير أن الوقت الحالي يعد الأنسب لزيادة دور شركات البترول المصرية بما تمتلكه من خبرات في سوق تنفيذ المشروعات بالعراق الذي يشهد حركة عمران واسعة، مشيرا أن ما قدمته شركات البترول المصرية من نماذج عمل ناجحة في العراق يشجع على تطوير التعاون وزيادة دورها في تنفيذ المشروعات.

ولفت السفير إلى الفرص المتاحة لتنمية التعاون وفتح مجالات أمام الشركات المصرية في ظل توسع العراق بمشروعات استغلال الغاز المصاحب للنفط في ضوء استراتيجية طموح واستغلال موارد الغاز الطبيعي العراقي .

كما تطرق السفير إلى أهمية مذكرة التفاهم المصرية العراقية في مجال النفط والغاز والتي تم تجديدها العام الماضي ويمكن من خلالها تعظيم فرص التعاون بين الشركات المصرية والعراقية.