هيئة الدواء توافق لـ راميدا على زيادة الأسعار 50%

كتبت _ أمنية عاصم :

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية " راميدا" حصولها على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار جميع منتجاتها الأساسية.

وبحسب إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، أن متوسط الزيادات في الأسعار التى تم الحصول عليها تتراوح ما بين 40% لـ 50% حيث تم منح هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولا تزال مستمرة وسوف يضمن ذلك استعادة هوامش الربحية واستعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر.

وأضاف أن الزيادة تشمل على 22 صنفًا دوائيًا موزعية على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، ريكوكسيبر ايت، بنتاتر و كس، بروتوفكس، أومنيفورا، اوبتامينس، راميتكس، وميجافين.

وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة راميدا، إنه يشيد بالحكومة المصرية والهيئة المصرية للأدوية على نهجها في معالجة تحديات نقص الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن التزامهم بمراجعة الأسعار ومنح الموافقات والعمل نحو بيئة دوائية أكثر استدامة في مصر سيعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن ذلك يساهم في تعزز التزام مصر الراسخ بتوفير رعاية صحية في متناول الجميع لمواطنيها ويدعم مكانتها الريادية عالمياً في مجال أسعار الأدوية الميسرة.

وأشار مرسي، إلى أنه من خلال تأمين هذة التعديلات في الأسعار ستتمكن الشركة من الاستمرار في توفير أدوية عالية الجودة للمرضى في مصر مع الاستثمار في توسيع محفظة منتجاتها وخدمة الاحتياجات الصحية للمجتمع بشكل أفضل.

وتوقع أن الشركة ستحصل على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة ؛ مما سيساهم في توفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر وينعكس بشكل إجابي على الموقف المالي للشركات.

وذكر أن استراتيجية إدارة المخزون الاستباقية لـ "راميدا " ساهمت في ضمان انعكاس تعديلات الأسعار على مبيعات وربحية الشركة بشكل فوري.

وتأسست شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)عام 1986. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2019،ومتخصصةفي تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية مع التركيز على الفيتامينات ومضادات العدوى والأدوية الأخرى ذات الصلة لمختلف الأمراض، كما تقوم بتصنيع المكملات الغذائية والمنتجات البيطرية.