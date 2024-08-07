المواد الغذائية: تراجع أسعار شاي ليبتون بالأسواق

كتب- أحمد والي:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار شاي ليبتون انخفضت اليوم بما يتراوح بين 1 و 5 جنيهات في العبوة الواحدة بحسب وزنها.

وأضاف المنوفي أن سعر عبوة الشاي 250 جراما انخفضت إلى 60 جنيها بدلا من 65 جنيها، وسعر عبوة الشاي 100 جرام تراجعت إلى 30 جنيها بدلا من 33 جنيها، وسعر العبوة 40 جرام الأكثر شعبية انخفضت إلى 12 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وفي الشهر الماضي، خفضت شركة شاي العروسة أسعار الشاي بنحو 20 جنيها للكيلو.