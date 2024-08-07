إعلان

BBC

المواد الغذائية: تراجع أسعار شاي ليبتون بالأسواق

03:47 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

شاي ليبتون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار شاي ليبتون انخفضت اليوم بما يتراوح بين 1 و 5 جنيهات في العبوة الواحدة بحسب وزنها.

وأضاف المنوفي أن سعر عبوة الشاي 250 جراما انخفضت إلى 60 جنيها بدلا من 65 جنيها، وسعر عبوة الشاي 100 جرام تراجعت إلى 30 جنيها بدلا من 33 جنيها، وسعر العبوة 40 جرام الأكثر شعبية انخفضت إلى 12 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وفي الشهر الماضي، خفضت شركة شاي العروسة أسعار الشاي بنحو 20 جنيها للكيلو.

شاي ليبتون المواد الغذائية تراجع أسعار شاي ليبتون
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مباحثات بين البترول وإمارة الفجيرة الإماراتية لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين

إعلان

إعلان

6 خطوات للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024.. تعرف عليها
"القابضة للكهرباء" تطالب المواطنين عدم الإسراف في استهلاك التلفزيون
جثث متفحمة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق شقة بالبحيرة- (فيديو)
أمطار جنوبًا وموجة حارة شمالًا.. تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة