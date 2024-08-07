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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس

03:46 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3835 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3858 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3376 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2894 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27006 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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