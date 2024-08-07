وزير قطاع الأعمال العام يلتقي ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشركات القابضة التابعة للوزارة

كتبت _ أمنية عاصم :

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‏‎ قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يحرص على التواصل المستمر والفعال مع النقابات العمالية إيمانًا بأهمية دورهم، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل المجتمعي والعمل الجماعي وتحقيق مزيد من التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام ومستهدفات النهوض بأداء الشركات وقطاعاتها الصناعية والإنتاجية المختلفة.

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وجاء ذلك وفق بيان مرسل من الوزارة، حيث التقى وزير قطاع الأعمال العام، أمس الثلاثاء، السادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة.

بحضور رئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ونائب رئيس النقابة العامة للكيماويات.

وأوضح أن زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل ودعم وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وحسن الإدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل.

وأشار شيمي، إلى أهمية الكيانات الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة وما تمتلكه من قدرات وامكانيات وخبرات كبيرة، والحرص على الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.

‏‎واستمع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاهتمام بتعزيز الوعي لدى العاملين بشأن خطط الإصلاح والتطوير.

وأكد الحفاظ على حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، وعقد لقاءات دورية مع النقابات العامة للتنسيق والعمل المشترك وتبادل الآراء والأفكار.