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تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

11:07 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت _ أمنية عاصم :

استقرت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 160.01 جنيه للشراء، 161.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 13.07 جنيه للشراء، 13.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.36 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.02 جنيه للشراء، 130.64 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 12.47 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.81 جنيه للشراء، 69.56 جنيه للبيع.

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