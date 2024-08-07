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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء

10:38 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40297 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42172 جنيها.

سعر طن الاسمنت الرمادي: 2359 جنيها.

أسعار الحديد الاسمنت الحديد الاستثماري
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