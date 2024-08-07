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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:34 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.36 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 86.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 171.59 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البلدي الدواجن البيضاء
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