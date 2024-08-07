شركة تابعة لـ بلتون تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الرقابة المالية

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة بلتون القابضة عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل " بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "على ترخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحسب البيان المرسل من الشركة، أن هذا الترخيص يُعزز رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية لدى بلتون ويُضيف إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية. وقال أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم حلولًا تمويلية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات. وأوضح أن تلك الحلول التمويلية تمكنها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة.

وأضاف أن هدفهم الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية. ووفقا للبيان، شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات.

وتأسست شركة بلتون القابضة عام 2006، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2008، وتعمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط، وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.