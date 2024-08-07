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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يصعد مع بداية التعاملات

10:26 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2243 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2884 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3365 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3846 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26820 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2393 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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