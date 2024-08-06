سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 20 جنيها في منتصف التعاملات قبل أن يعاود التراجع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2233 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2871 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3350 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3829 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2396 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.62%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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