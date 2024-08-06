توقف نزيف خسائر بورصات الخليج والمؤشرات تتحول للأخضر

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصات الخليجية ارتفاعا مرة أخرى وسيطر اللون الأخضر على المؤشرات بنهاية اليوم الثلاثاء، بعد جلسات دامية خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع انهيار أسواق المال العالمية، بينما واصلت بورصة الأردن والبحرين التراجع.

وصعد البورصة السعودية ليسجل المؤشر العام للسوق تاسي بنسبة 1.52% عند مستوى 11679 نقطة مقابل انخفاضها بنسبة 2.13% أمس الاثنين.

وارتفعت بورصة الكويت، حيث حقق المؤشر السوق الأول ارتفاع بنسبة 1.07% عند مستوى 7624.57 نقطة مقابل انخفاض بنسبة 1.97% أمس، بينما مؤشر السوق العام ارتفع بنسبة 0.99% مقابل تراجع بنسبة 2.03% أمس.

وارتفعت بورصة سلطنة عمان حيث مؤشر بورصة مسقط " 30 " صعد بنسبة 1.01% عند مستوى 4648.66 نقطة مقابل انخفاضها بنسبة 0.97% أمس.

شهدت الأسواق الإماراتية صعود، لتسجل بورصة دبي ارتفاعاً محققاً مؤشر سوق دبي المالي هبوط بنحو 2.26% عند مستوى 4137.32 نقطة مقابل انخفاض بنحو 4.51% أمس.

وسجلت بورصة أبوظبي ارتفاعا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 1.21% عند مستوى 9083.69 نقطة مقابل انخفاض بنسبة 3.41% أمس.

بينما شهدت بورصة الأردن تراجعات للمؤشر العام بورصة عمان بنسبة 0.30% عند نقطة 2368.32 نقطة مقابل تراجع بنسبة 0.23% أمس.

كما سجلت بورصة البحرين حيث حقق مؤشر البحرين العام انخفض بنسبة 0.08% عند مستوى 1929.64 مقابل تراجع بنسبة 1.03% أمس.