تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3774 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3822 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3344 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2867 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26754 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.