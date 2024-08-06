6.4 تريليون دولار خسائر البورصات العالمية في الاثنين الأسود

كتبت- أمنية عاصم:

تكبدت أسواق الأسهم العالمية خسائر تقدر بـ 6.4 تريليون دولار يوم الاثنين، بسبب عمليات بيع عنيفة مدفوعة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على نحو أسرع من المتوقع مع إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق بلومبرج الشرق.

وتباطأ معدل نمو الوظائف في أمريكا إلى 4.3%، ما دفع الأسواق العالمية لمواجهة عمليات بيع واسعة في الأسهم والسندات.

وخيم اللون الأحمر على شاشات البورصات العالمية في "الاثنين الأسود" منذ بداية التداولات حتى نهايتها، حيث تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي- المؤشر القاري - بنسبة 2.2% إلى 484.45 نقطة.

وسجل المؤشر القاري أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ يونيو 2022، وأغلق دون مستوى 500 نقطة الرئيسي أمس.

وشهدت البورصات الأمريكية تراجعات حادة أيضا، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز على تراجع حاد بنسبة 3%، ومؤشر مؤشر داو جونز انخفض بنسبة 2.6%، و مؤشر ناسداك المركب شهد تراجعا بنسبة 3.4%.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأسوأ أداءً حيث تراجع سهم إنفيديا منخفضا بنسبة 6.4%، حيث هبط سهم أبل بنسبة 4.8% وتسلا بنسبة 4.2%.

وعلى النطاق الأسيوي، شهدت البورصة اليابانية انهياراً، وتراجعت مؤشرات بورصة طوكيو في اليابان، كما تراجع مؤشر نيكي 12.40% إلى مستوى 31458 نقطة، إذ هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 12.23% إلى 2227.15 نقطة.

وانخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 1.46% إلى 16698 نقطة، وتراجع مؤشر شنغهاي 1.54% إلى 2860.70 نقطة، كما هبط مؤشر سنسكس الهندي 2.74% إلى 78756.40 نقطة، وهوى مؤشر سنغافورة 4.07% إلى 3243.67 نقطة.

وطالت التراجعات الأسواق الخليجية حيث هبطت البورصة السعودية ليسجل المؤشر العام للسوق تاسي انخفاضاً بنسبة 2.13%، فاقداً 249.91 نقطة من قيمته، كما انخفضت بورصة دبي محققاً مؤشر سوق دبي المالي هبوط بنحو 4.51% عند مستوى 4045.9 نقطة، فيما سجلت بورصة أبو ظبي انخفضاً لمؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 3.41% عند مستوى 8974.69 نقطة.

وتراجعت بورصة الكويت، حيث حقق المؤشر السوق الأول انخفاضًا بنسبة 1.97% عند مستوى 7543.68 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.33% عند مستوى 27840 نقطة.