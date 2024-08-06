خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والذهب وتراجع الدواجن

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم والفول والدقيق، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسعار الدواجن والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

ارتفاع اللحوم والفول والدقيق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع البصل وارتفاع الملوخية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

تراجع طفيف لأسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)