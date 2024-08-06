بنمو 60%.. أين أنفقت الحكومة إيرادات للعام المالي الماضي؟

كتبت- منال المصري:

كشف أحمد كجوك وزير المالية، مصادر إنفاق الإيرادات المحققة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، في أول مؤتمر صحفي له بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد توليه الوزارة.

وجه الوزير حديثه للمواطنين "لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30% صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

وأوضح أنه "تم تحقيق معدل نمو الإيرادات بنحو 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة".

وأضاف وزير المالية أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى "حياة كريمة" لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.

قال الوزير: أن 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، وقد تحملت الخزانة فارق أسعار الفائدة.

وأشار الوزير إلى "أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.

وأضاف الوزير:"عارفين المشاكل في. وشغالين عليها وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير".

وأشار إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25% والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.

وأوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021 .

"ورغم كل حاجة دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه،ومعاشات "تكافل وكرامة" تخطت 35 مليار جنيه" بحسب كجوك.

وتابع "قد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024.

وأكد الوزير، "أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3 آلاف شركة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن".

وأضاف أن مساندة الإنتاج الصناعى بلغ 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه.

وأضاف أن دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بلغ 10.2 مليار جنيه وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

كما تمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.

قال الوزير: أن 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، وقد تحملت الخزانة فارق أسعار الفائدة.

وأشار الوزير إلى "أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.

وأضاف الوزير:"عارفين المشاكل في. وشغالين عليها وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير".