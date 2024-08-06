البترول تبحث مع وزير التجارة الخارجية سُبل جذب استثمارات جديدة للقطاع

كتب- أحمد والي:

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية -بمكتبه بمدينة العلمين الجديدة- والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ الفرص الاستثمارية المتنوعة في مشروعات قطاع البترول وتعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أكد الوزيران على أن قطاع البترول يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات في ظل فرص الاستثمار الكبيرة والمتنوعة التي توفرها مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز وخاصة مشروعات البتروكيماويات ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وتوافر المقومات اللازمة ومن أهمها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل هذه المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

كما أكدا الوزيران على أهمية الجهود المبذولة كفريق عمل واحد في وزارات الحكومة الجديدة وبتنسيق من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة مناخ استثماري إيجابي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.