طريقة التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية من المعهد القومي للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أعلن المعهد القومي للاتصالات NTI عن فتح باب التقديم لمبادرة شباب مصر الرقمية و مصر تصنع الإلكترونيات " 4 أشهر" في عدد من المجالات المتخصصة وهي :

Network Infrastructure and Enablers

Cybersecurity

DevOps Engineering

Telecom Engineering

Software Engineering

وبحسب الموقع الرسمي للمعهد القومي للاتصالات فإن المبادرة مجانية و ممولة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المبادرة إلى سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال شراكة وثيقة مع أكثر من 60 شركة عالمية ومحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مزايا مبادرة مصر الرقمية

فرص تدريب عملي مع خبراء في المجالات المختلفة.

الوصول إلى المعدات والأدوات اللازمة لتطوير مشاريعكم الإلكترونية.

فرصة للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين.

تشمل المحاور التدريبية التقنيات المتخصصة وتنمية المهارات الشخصية وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية.

شهر من التدريب العملي داخل الشركات الرائدة بالمجال، ستتعرف من خلاله على بيئة العمل الحقيقية في الشركات وستتعلم كيفية تطبيق المفاهيم والمعارف التي اكتسبتها في الدراسة على أرض الواقع.

التعرف على أشخاص ذوي خبرة في مجالك وبناء شبكة علاقات مهنية قوية.

طريقة التقديم لمبادرة المعهد القومي للاتصالات

للتقديم ومعرفة كافة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: هنا

إملأ النموذج التسجيلي بالمعلومات المطلوبة.

الموعد النهائي للتقديم: 17 أغسطس 2024، على أن يكون موعد بداية التدريب هو 1 سبتمبر 2024.

سيقوم المعهد بتوفير وسائل إنتقال لمقرات المعهد خلال فترة التدريب.

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات انتهى من تدريب أكثر من 2200 متدرب خلال المراحل السابقة من المبادرة بمتوسط نسبة توظيف تزيد عن 76% في المحاور المختلفة وصلت لـ 100% في بعض المحاور.