الخطيب يبحث مع رئيس الرقابة المالية سبل زيادة معدلات الاستثمار

كتبت- شيرين صلاح:



بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سبل زيادة معدلات الاستثمار وتحسين بيئة العمل، وفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.



كما بحثا الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وبحسب البيان تم الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك.

كما تم الاتفاق على سرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.

ووفق البيان، تم أيضا مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمل الشركات، ومنها التصويت التراكمي والتصويت الإلكتروني فيما يتعلق باعتماد جمعيات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وناقش الخطيب وفريد، دراسة تفعيل خدمات المسار السريع Fast track بالهيئة العامة للاستثمار للشركات المقيدة بالبورصة، ودراسة إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات لتلك الشركات.