ارتفاع اللحوم والفول والدقيق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر المكرونة، والجبن الرومي، واللبن السائب وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.06 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 57.12 جنيه، بزيادة 3.46 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.46 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 82.24 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.61 جنيه، بزيادة 39 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 18.32 جنيه، بتراجع 13.64 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.11 جنيه، بتراجع 89 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بتراجع 3 قرشا.

لتر زيت الذرة: 96.69 جنيه، بزيادة 23 قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 388.33 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.36 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.26 جنيه، بتراجع 94 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.68 جنيه، بزيادة 58 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.56 جنيه، بتراجع 78 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 249.65 جنيه، بتراجع 4.44 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.64 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 98.76 جنيه، بزيادة 15.08 جنيه.