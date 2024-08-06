أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقر سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40297 جنيها، بتراجع 154 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42172 جنيها، بزيادة 611 جنيها.

سعر طن الاسمنت الرمادي: 2359 جنيها، بزيادة 43 جنيها.