إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

11:01 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقر سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40297 جنيها، بتراجع 154 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42172 جنيها، بزيادة 611 جنيها.

سعر طن الاسمنت الرمادي: 2359 جنيها، بزيادة 43 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع البصل وارتفاع الملوخية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2024