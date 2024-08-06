تراجع البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت - أمنية عاصم:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيها، بتراجع جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و430 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 130 و330 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.