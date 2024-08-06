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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.36 جنيه، بزيادة 4 قروش، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 86.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 171.59 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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