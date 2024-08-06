مؤشرات البورصة تعوض خسائرها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.97% عند مستوى 28111 نقطة، خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعات حادة على مدار اليومين الماضيين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.72%.

كان مؤشرات البورصة هبطت بشكل حاد على مدار الجلستين السابقتين، بالتزامن مع انهيار الأسواق العالمية.

وشهدت أسواق المال العالمية والخليجية انهيارا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي، ونتائج تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وكشف تباطؤ معدل التوظيف في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وفق بيانات حكومية أمريكية.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 2.33% عند مستوى 27840 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.