كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2227 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2863 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3340 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3817 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2403 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.33%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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