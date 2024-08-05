مؤشرات البورصات الأوربية والأسيوية والأمريكية تواصل هبوطها مع نهاية جلسة الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر وسط عمليات بيع عالمية، كما لحقتها أسهم الأسواق الأسيوية والأمريكية، مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وحدوث ركود اقتصادي عالمي، حسب سكاي نيوز.

مؤشرات البورصات الأوروبية:

هبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 2.04 % إلى 8008.23 نقطة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني 1.82% إلى 17339 نقطة.

وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.42% إلى 7148.99 نقطة.

ونزل مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 2.27 إلى 31293.52 نقطة.

وتراجع مؤشر إيبكس 35 الإسباني 2.34% إلى 10423.40 نقطة.

مؤشرات البورصات الآسيوية:

تعد الأسهم اليابانية الأكثر انهياراً خلا تعاملات جلسة اليوم الاثنين حيث مؤشرات بورصة طوكيو في اليابان سجل انهيارات حادة، إذ تراجع مؤشر نيكي 12.40% إلى مستوى 31458 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 12.23% إلى 2227.15 نقطة.

وانخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 1.46% إلى 16698 نقطة.

وتراجع مؤشر شنغهاي 1.54% إلى 2860.70 نقطة.

وهبط مؤشر سنسكس الهندي 2.74% إلى 78756.40 نقطة.

وهوى مؤشر سنغافورة 4.07% إلى 3243.67 نقطة.

مؤشرات البورصات الأمريكية:

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي 2.72% إلى 38.654.61 نقطة.

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 3.22% إلى 5174.80 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 3.16% إلى 17.860.14 نقطة.

وجاء ذلك خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين والتي مازالت مستمرة.