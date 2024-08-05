مؤشر داو جوبز يهوى بـ 2.38% ببداية تداولات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

هبطت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الاثنين في إطار موجة بيع في السوق العالمية تركزت حول مخاوف الركود في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم وول ستريت بنسبة 12% في أسوأ يوم لها منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.38 % عند مستوي 38696.77 نقطة.

كان المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية قد انخفض في وقت سابق بما يصل إلى 1200 نقطة قبل أن يتعافى بشكل طفيف بعد قراءة مؤشر PCI للخدمات التي جاءت أفضل من المتوقع لشهر يوليو.

وكانت المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكية السبب الرئيسي وراء انهيار الأسواق العالمية.

كما يشعر المستثمرون بالقلق من تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لدعم التباطؤ الاقتصادي، حيث اختار البنك المركزي بدلاً من ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في عقدين من الزمان الأسبوع الماضي.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في خامس اجتماع له في 2024، وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند 2% على المدى الطويل.