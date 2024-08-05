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BBC

بعد انهيار أسواق المال.. خبير اقتصادي يتوقع انكماش اقتصادي حاد

09:56 م الإثنين 05 أغسطس 2024

هاني توفيق الخبير الاقتصادي

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كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن اليوم اسوأ يوم في بورصة اليابان منذ 37 عاما.

ووفق توفيق، "استمرار نزيف بورصة امريكا بسبب تأخر الفيدرالى فى خفض الفائدة، وتوقع مرحلة انكماش اقتصادى حاد، يخطئ من يتصور اننا بمعزل عن سلبيات الفترة القادمة".

وهبطت الأسهم اليابانية يوم الاثنين بعد استمرار التراجعات الحادة بالأسواق الأوروبية والأمريكية، مع استمرار عمليات البيع في أسواق آسيا والمحيط الهادئ من الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 وتوبكس بأكثر من 12%، بحسب "سي إن بي سي".

وانخفضت المؤشرات القياسية بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها على الإطلاق في 11 يوليو.

ويأتي هبوط أسواق المال منذ الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكية، والذي كشف تباطؤ معدل التوظيف في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وفق بيانات حكومية أمريكية.

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