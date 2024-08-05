وزير المالية: سياساتنا المالية ستدعم الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنهم يتطلعون إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا في الاعتبار أن سياساتهم المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أوضح أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، أن المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.

وشهد الوزير عرض من السفير الياباني يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة في الاقتصاد المصري مؤخرًا وفي عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلى مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.

كما اطلع الوزير على تطورات التعاون والتنسيق الثنائي على المستوى الحكومي سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصري لدعم الموازنة أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة في مجال الثقافة والتعليم.

ودعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.