"آي سكور" تطلق منصة بيانات السوق التحليلية للبنوك لأول مرة في البنوك

كتبت- منال المصري:

أعلنت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني iscore عن إطلاق منصة "بيانات السوق التحليلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي تتيح للبنوك تقييم ومتابعة وتحليل لأداء محافظ القروض مقارنة بالقطاع المصرفي والمنافسين على مدار 12 شهرا بشكل متكامل.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن منصة بيانات السوق التحليلية تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها المنصة الأكثر إحترافية في تحليل محافظ القروض وإتخاذ القرارات السليمة بشكل دقيق وسريع، ومن أهمها متابعة وتحليل المنتجات الائتمانية وعدد العملاء الحاصلين عليها والحدود الممنوحة ومدى إستخدامها مقارنة بالسوق والمنافسين.

وتوفر المنصة الجديدة إمكانية تصنيف البيانات والمعلومات بالفئة العمرية والتوزيع الجغرافي ونوع العميل، وهذا يشمل جميع التسهيلات الائتمانية على اختلاف أنواعها مثل القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وغيرها، بما يمكن كل بنك من تحديد حصته السوقية ووضعه التنافسي في السوق بشكل عام أو مقارنة بالمنافسين، وفق بيان الشركة.

ويأتي هذا بجانب العديد من المؤشرات الرئيسية التي تساعد البنوك على تحديد إتجاهات وتحديات السوق واكتشاف الفرص غير المستغلة.

كما تقدم المنصة تقييما للمخاطر الائتمانية شاملا لأداء محفظة القروض بما في ذلك معدلات السداد والتعثر، ومخاطر التركز، وغيرها من المؤشرات الهامة ، وقياس فاعلية الضوابط والمعايير التي اتخذها البنك وفقاً للأرقام الفعلية.

فضلا عن مقارنة أداء المحفظة بأداء القطاع المصرفي والمنافسين، مما يمكّن إدارات المخاطر من تحديد نقاط القوة والضعف بشكل دقيق ويساعدها على إتخاذ الإجراءات الاستباقية بشكل صحيح و سريع، وفق البيان.

وحرصت شركة iscore على أن يكون تصميم منصة بيانات السوق التحليلية سهل الاستخدام عبر تطبيق ويب، حيث يعرض الرسوم البيانية والمقارنات التي توفر للمشتركين رؤية شاملة وافية مع السوق بأكمله من خلال قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وقد تم تطوير المنصة لتعمل كلوحة معلومات تحليلية سهلة الاستخدام تتيح للمستخدم العادي كافة الادوات المطلوبة لانشاء تقارير تحليلية بحسب الحاجة مما ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال، وخفض المخاطر.