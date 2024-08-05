جابكو تخطط لحفر 5 آبار بمعدلات إنتاج 15 ألف برميل يومياً

كتب- أحمد والي:

قال المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس شركة جابكو أن الشركة تخطط لتنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلي شمال صفا والوصل إلى 15 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام القادم، كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج وإحلال الضواغط اللازمة للإنتاج، وساهم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث او اصابات.

كما استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس شركة جابكو أهم نتائج الأعمال خلال العام المالي 2023-2024؛ والذي شهد ضخ استثمارات بحوالي 415 مليون دولار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج ، فيما بلغ حجم إنتاجها حوالي 57 ألف برميل زيت خام يومياً حيث ساهم وضع بئرين جديدين في حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج في تحقيق معدل إنتاج أولي يناهز 7000 برميل يومياً.

جاء لك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالي 2023-2024، والذي شهده المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال الإجتماع على أهمية استمرار ودعم الجهود الجارية لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف فى حقول جابكو والتى تعد السبيل لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في نحو الكشف عن إمكانات المناطق الواعدة فى منطقة خليج السويس بأكملها.

وأوضح بودي اهتمام شريك قطاع البترول شركة دراجون أويل الإماراتية بدعم الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف وتطوير التسهيلات الإنتاجية لكي تصبح مستدامة و للمساعدة على سرعة وضع الحقول على الإنتاج.

وأشار بودي إلى أهمية جهود استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لزيادة من أجل زيادة والإسراع بأنشطة حفر الآبار وتنمية الحقول القائمة فى مناطق جابكو ، فى إطار خطوات زيادة معدلات الإنتاج.

وأشاد بدوي بالإلتزام الواضح في مجال السلامة موجهاً الشكر لإدارة الشركة وكل فريق عمل جابكو ، كما كلف بإعداد خطة عمل محادثة فى مجال السلامة و الإلتزام البيئى اللذان يعدان من أساسيات الصناعة ، مع العمل على متابعة تقدم تنفيذها بشكل دورى.

ومن جانبه أكد المهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية على توجه الشركة لزيادة أعمال البحث والاستكشاف فى خليج السويس والتي تدعم تحقيق اكتشافات جديدة لزيادة الإنتاج وكشف كافة الإمكانات البترولية فى خليج السويس.

وأكد راشد حرص الشركة في هذا الإطار على نقل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم وزيادة الإنتاج في مصر التي تبذل الشركة فيها مجهودات كبيرة، علاوة على زيادة الجهود لرفع الكفاءة للعمليات والإسراع بحفر الآبار و أعمال تنمية الحقول.