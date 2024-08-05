رغم قفزته الجديدة.. مؤشر "بيج ماك": السعر الحقيقي للدولار 21 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

اعتبر مؤشر بيج ماك التابع لمجلة إيكونوميست البريطانية، أن الدولار مقوم بأعلى من حقيقته في مصر، وأن السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه يعادل 21.09 جنيه، بينما تجاوز سعره اليوم الاثنين في البنوك رسميا عند 49 جنيها.

ومؤشر بيج ماك هو مؤشر سنوي يُستخدم لقياس القوة الشرائية بين العملات المحلية للدول والدولار، من خلال مقارنة سعر ساندوتش "بيج ماك" في مطاعم "ماكدونالدز" حول العالم.

وبحسب المؤشر، فإن مصر ثالث أعلى دولة في العالم مُقوم بها الدولار بأعلى من قيمته الحقيقة بنحو 56%، بعد تايوان الأولى بـ 59.9% وإندونيسيا الثانية بنسبة 56.8%.

وعلى مستوى الدول العربية، يُسعر الأردن أيضا عملتها بأعلى من سعرها الحقيقي بنسبة 38%، وفلسطين بنسبة 32.9%، وقطر بنسبة 32.4%، وعمان بنسبة 30.2%.

وقفز سعر الدولار بنحو 75 قرشا بنهاية التعاملات اليوم في 10 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليصل في أحدها مستوى تاريخي 49.62 جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وعانت مصر خلال العام الماضي من نقص في العملة الأجنبية بعد خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية، حتى وقعت صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار.

وتباطأ التضخم الأساسي إلى أقل مستوى له من عام ونصف إلى 26.6% بنهاية يونيو من 27.1% بنهاية مايو، وفق بيان صادر من البنك المركزي المصري.

وتسعى الحكومة إلى نزول المعدل المستهدف للتضخم إلى رقم أحادي (تحت 10%) خلال العام المقبل 2025 من خلال استخدام جميع أدوات السياسة النقدية- لدى البنك المركزي المصري- للحد من الضغوطات التضخمية.