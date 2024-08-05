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البورصة تواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي

03:15 م الإثنين 05 أغسطس 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.33% عند مستوى 27840 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 47 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 31.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 78.1 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بشكل حاد بنسبة 2.92% عند مستوى 28503 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة خسائر البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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