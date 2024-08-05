6.1 مليار جنيه زيادات برؤوس أموال البورصة في يوليو الماضي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة أنها شهدت زيادات في رؤوس الأموال بقيمة 6.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي مقابل 1.2 مليار جنيه الشهر السابق له.

ووفق التقرير الذي أطلع عليه مصراوي، جاءت تلك الزيادات على مدار 7 جلسات مدعومة بزيادات في 7 شركات وبنكين هما مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي.

وأوضح التقرير، أن أول جلسة شهدت زيادات تمثلت في جلسة 3 يوليو 2024 جاءت زيادات رؤوس أموال من قِبل شركة العبور للاستثمارات العقاري بقيمة 112 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه تلاها جلسة 14 يوليو 2024 بنحو مليار جنيه من قِبل مصرف أبو ظبي الإسلامي زيادة في رأس ماله، و 231 مليون جنيه زيادة في رأس مال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

ووفق التقرير، فإن الزيادات خلال جلسة 15 يوليو 2024 بقيمة 3.23 مليون جنيه في رأس مال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "رميدا"، ثم جلسة 18 يوليو 2024 بزيادة تقدر بـ 162 مليون جنيه من قِبل شركتين الأولى مصر لصناعة الكيماويات والثانية Fitness prime.

وشركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " المدرجة قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الأسبوع الماضي بنحو 4 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال جلسة الاثنين 22 يوليو 2024، حسب التقرير.

وتأتي الزيادة الأخيرة خلال جلسة 29 يوليو 2024 بقيمة513 مليون جنيه من قِبل البنك المصري الخليجي، ويليها جلسة 31 يوليو 2024 بقيمة 90 مليون جنيه في رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات.