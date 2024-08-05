سيدي كرير توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لاستيراد غاز الإيثان

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، أنه تم توقيع المساهمون اتفاقية لتأسيس شركة "الإسكندرية لسلاسل الإمداد"، الخاصة بمشروع استيراد غاز الإيثان السائل " الغاز الضخري الأمريكي".

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تضم كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 15%، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات " سيدبك " بنسبة 25%، والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" بنسبة 25%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10%.

وحسب البيان، جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وتنفيذ المشروع.

وأعلنت الشركة في بيان سابق، أن رأس مال الشركة المراد إنشاءها يقدر بـ 663 مليون دولار على 3 مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و 60% عبر قروض بنكية حسب المخطط وذلك بعد صدور موافقة كافة الأطراف على اتفاقية المساهمين.

وتأسست شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك " عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2005، و هي متخصصة في إنتاج البولي إثيلين باستخدام الإثيلين الذي يتم إنتاجه بمعالجة غازات الإيثان و البروبان - الواردة من مجمع غازات الصحراء الغربية "شركة جاسكو".