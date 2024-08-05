العملات المشفرة تفقد 270 مليار دولار من قيمتها خلال 24 ساعة

كتب- علاء حجاج:

هبطت قيمة سوق العملات المشفرة يوم الأحد، مع استمرار المستثمرين في بيع الأصول الخطر، بحسب موقع "سي إن بي سي".

وبسبب انخفاض بنسبة 12% في عملة البيتكوين خلال الـ 24 ساعة الماضية وانخفاض بنسبة 21% في عملة الإيثريوم، هبطت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 270 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

تزامنت عمليات البيع في سوق العملات المشفرة مع انزلاق أوسع نطاقًا في الأسهم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنحو 7%، مواصلًا الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن بنك اليابان أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 16 عامًا.

في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.4٪ الأسبوع الماضي إلى منطقة التصحيح، مما أدى إلى أسوأ فترة ثلاثة أسابيع للمؤشر الثقيل بالتكنولوجيا منذ سبتمبر 2022، عندما كان السوق في حالة سقوط حر.

كان انخفاض الأسهم الأسبوع الماضي مرتبطًا جزئيًا بالأرباح المخيبة للآمال، وتقرير الوظائف الأضعف من المتوقع، وارتفاع معدل البطالة، وتراجع قطاع التصنيع.

اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا ولم يعد بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما كان العديد من خبراء السوق قد ضمنوه في توقعاتهم.

وصل سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، يتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم عند حوالي 52.7 ألف دولار وقت كتابة التقرير بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

انخفض سعر الإيثريوم، إلى حوالي 2300 دولار ومحا مكاسبه لهذا العام.

انخفض رمز BNB الخاص بـ عملة بيناناس بأكثر من 16% ويتم تداول solana بنسبة 12% أقل.