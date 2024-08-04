مصر للألومنيوم تخفض أسعار منتجاتها 5 آلاف جنيه للطن خلال أغسطس

كتبت- شيرين صلاح:

خفضت شركة مصر للألومنيوم أسعار الخام خلال شهر أغسطس الجاري بقيمة 5 آلاف جنيه للطن، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وفقا لقول محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة للخام، انخفض سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي، وتراجع سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

كما هبط سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه خلال يونيو الماضي.

وتراجع سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه، وهبط سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.