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خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب بالأسواق

01:50 م الأحد 04 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والفول، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار البلطي والمكرونة والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

تراجع الفول واللحوم والدواجن بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

الطماطم بـ12 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد

ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

4 جنيهات تراجعا بأسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اللحوم الدواجن ارتفاع الذهب
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