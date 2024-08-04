"إى فاينانس" تكرم وزير المالية السابق لتطوير وميكنة المنظومات المالية والضريبية

كتبت- منال المصري:

قام د. إبراهيم سرحان رئيس المجموعة، والعضو المنتدب للاستثمارات المالية والرقمية "إي فاينانس"، الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزير المالية السابق، لنجاحاته في تطوير وميكنة المنظومات المالية والضريبية، التى عكست دعمه لمسار التحول الرقمي للمنظومة المالية للدولة بكل روافدها ومكوناتها وفق بيان صادر اليوم.

وقال إبراهيم سرحان، إن الدكتور معيط، سيظل نموذجًا للإرادة المصرية القوية في هزيمة التحديات والتطوير والإنجاز فى زمن قياسي بالعمل المخلص والدؤوب، فى ظل ظروف عالمية وإقليمية استثنائية ارتبطت بتحديات بالغة الشدة.

وأضاف إبراهيم سرحان،: لا ننسى المقولة الشهيرة للدكتور معيط:"كل الأنظمة لازم تكون مميكنة لضمان الحصول على حق الدولة بما يرضي الله.. دون ظلم أحد"، التى كانت دافعًا قويًا لمضاعفة جهودنا لتحقيق المستهدفات في زمن قياسي للإسهام في صون مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزير المالية السابق، أن تطوير وميكنة وحوكمة إدارة المالية العامة للدولة.. تجربة وطنية خالصة حظيت باهتمام الدول الشقيقة، وأثبتت أن المصريين قادرون على تجاوز التحديات وتحويل أحلامهم إلى واقع فى «الجمهورية الجديدة».

وأشار إلى أن مجموعة "إي. فاينانس" أصبحت الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة، وقد نجحنا معًا في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحديث ورقمنة المنظومة الضريبية على نحو أسهم فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.