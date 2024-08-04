ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و65 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 و410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و170 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 320 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.