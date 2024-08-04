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ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص الأحد 04 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 157.79 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 163.41 جنيه، بزيادة 43 قرشا.

أسعار البيض كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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