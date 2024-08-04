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4 جنيهات تراجعا بأسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:14 ص الأحد 04 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 103.31 جنيه، بتراجع 4 جنيهات، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.05 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 171.57 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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