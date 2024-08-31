خبير: ترند اللهجة الفلاحي يضعف الوعي الأمني لمستخدمي الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية ترند جديد وهو اختبار اللهجة الفلاحي، وبحسب ما يتداوله مستخدمي فيسبوك، هو عبارة عن نموذج اسئلة على أداة إنشاء النماذج من جوجل "جوجل فورم" به عدة اسئلة تتعلق باللهجة الفلاحي لاكتشاف هل يجيد المستخدم هذه اللهجة أم لا.

يعتقد المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الترند عبارة لعبة من باب التسلية، وخاصة أنه تم إنشاء "جوجل فورم" من جانب بعض المستخدمين ولا يطلب من المستخدم بيانات للمشاركة فيه.

ورغم ذلك حذر الحارثي من الإنجراف وراء هذا الترند، لأنه من الممكن استغلاله من جانب بعض الأشخاص لجمع البيانات، حيث يكسر الترند حاجز التحوط لدى المستخدمين من الروابط غير المعروفة، وبالتالي قد يصنع بعض الأشخاص نماذج "جوجل فورم" ضمن الترند تطلب بيانات من المشاركين.

وشدد الحارثي أنه يجب تزكية روح الشك في أي روابط غير معروفة، وعدم الانجرار وراء المشاركة في احداث غير معلوم مصدرها.