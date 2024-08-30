ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والبصل الأبيض، والفلفل الحامي، والخيار، والعنب البناتي، وخلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر بين 5 و7جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض بين 7 و 10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 16 جنيها و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 12 و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و32 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 32 جنيها، بزيادة جنيهين.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و11 جنيهات، بزيادة جنيه.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.