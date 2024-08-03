وزير قطاع الأعمال يتفقد عدداً من الأصول السياحية والخدمية للشركات التابعة للوزارة

كتبت- أمنية عاصم:

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، عدد من الأصول والمشروعات الفندقية والسياحية والخدمية للشركات التابعة، وفق بيان من الوزارة.

وقام الوزير بزيارة ميدانية للمتنزه السياحي "حديقة الميريلاند" ومبنى غرناطة التاريخي التابعين لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير.

‏‎كما تفقد المهندس محمد شيمي الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند والأماكن التي تم تطويرها والمنطقة الترفيهية ومواقع المشروعات المستقبلية والتي تتضمن مناطق خدمية وترفيهية.

وأكد الوزير على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم برامج ترفيهية والاهتمام بعمليات التشجير والمساحات الخضراء، والتنسيق مع وزارة الثقافة لتقديم أنشطة وعروض ثقافية بمبنى غرناطة.

كما أكد شيمي أن تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم العوائد الاقتصادية من أهم محاور خطة العمل، مشيرا إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

كما زار الوزير أحد فروع شركة عمر أفندي الواقعة بميدان روكسي بمنطقة مصر الجديدة، وأجرى جولة داخل الفرع بمختلف طوابقه، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفروع وإحياء العلامة التجارية وإعادة بناء الثقة مع العملاء وتنشيط المبيعات وتطوير أساليب العرض، والبيع بأسعار تناسب فئات المجتمع، ومراعاة تنويع المنتجات وجودتها، وعرض منتجات الشركات التابعة.