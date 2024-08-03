شعبة الأدوات الكهربائية تعقد اجتماعا مع التنمية الصناعية لبحث مشاكل القطاع

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت شعبة صناعة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس بهاء العادلي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، من أجل مناقشة التحديات الحالية أمام قطاع صناعة الأدوات الكهربائية في مصر، وطرح الحلول اللازمة لها.

ووفق بيان من الشعبة اليوم السبت، بداية الاجتماع، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على أهمية التعاون الوثيق بين مستثمري القطاع الصناعي والهيئة، والذي يمثل أهمية كبيرة لنا كقطاع صناعي.

وأشاد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية في اتحاد الصناعات بسرعة استجابة ممثلي الهيئة لدعوة الشعبة لحضور الاجتماع والاستماع لمشاكل الشركات العاملة بالقطاع.

ولفت العادلي إلى أن الشعبة تضم 1477 مصنعاً موزعة علي خمس قطاعات هي الإضاءة و الأدوات الكهربائية و اللوحات و الكابلات و إنتاج الكهرباء.

وأوضح العادلي أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو حصر واستعراض المشاكل المواجهة للقطاع أمام ممثلي الهيئة بهدف التوصل إلي حلول عاجلة وسريعة لها، وهو الأمر الذي سيحقق طفرة كبيرة في قطاع صناعة الأدوات الكهربائية.

وأكد العادلي وجود عدة أهداف هامة يجب التركيز عليها من خلال التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، ومن بينها العمل علي تعميق الصناعة المحلية و زيادة التصدير وفتح قنوات تواصل داخلية بإلإضافة إلى رصد المشاكل وطرح كافة الفرص المتاحة بالقطاع وتعظيم الاستفادة منها في الوقت الحالي.

وأشار إلى التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية من أجل تنظيم اجتماعات قطاعية متنوعة للوقوف علي كل مشكلة وطرح حلول مباشرة لها لتنمية القطاع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الاجتماع، أن قطاع الصناعات الهندسية ومن بينها الأدوات الكهربائية تعد من القطاعات الإنتاجية الهامة والمؤثرة في السوق المحلية.

وأكد حازم التزام الهيئة بدعم القطاع الصناعي المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح حازم أن الهيئة تعمل بكل جهدها من أجل إزالة أي عقبات قد تواجه المصانع، كما تركز علي تيسير الإجراءات، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار عنان إلى التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المنوطة بالقطاعات الصناعية لتذليل أي عقبات قد تعوق نمو الصناعة المحلية وذلك من خلال اللجنة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي أصدر توجيهاته بسرعة حل أي مشكلات وكذلك حل مشاكل المصانع المتعثرة.

وأكد المهندس محمد سمير عضو الشعبة، أهمية مساندة هيئة التنمية الصناعية للمصانع المحلية، مشددًا علي ضرورة تحجيم واردات بعض الأصناف التي يتم إنتاجها محليًا وتحديدا القادمة من الصين.

وأشار المهندس محمد شبانة عضو شعبة الأدوات الكهربائية إلى ضرورة دعم ومساندة الهيئة للمصانع في مواجهة ظاهرة تقليد العلامات التجارية من جانب الاقتصاد العشوائي غير الرسمي، قائلًا إن الغش التجاري والتقليد يضر بالمنافسة ويؤثر علي المصانع العاملة بشكل شرعي.

وشدد المهندس حسن أبو العطا عضو الشعبة، علي أهمية الإسراع في اصدار التراخيص خاصة أن مصنعه لم يحصل علي التراخيص المطلوبة والسجل الصناعي منذ نحو 8 شهور.

وطالب المهندس محمد العادلي عضو الشعبة، بضرورة تدخل الهيئة للمساعدة في حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي وعدم استقراره في مدينة بدر، خاصة أن تلك المشكلة تتسبب في تلف بعض الأجهزة وتعطل عمل المصانع بالمدينة.

وأكد المهندس أحمد شوقي عضو الشعبة، أهمية حل بعض المشاكل المتعلقة بالحماية المدنية وارتفاع أسعار رسوم المتابعة، فضلا عن بعض الاشتراطات التي يجب إعادة النظر بها.