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رئيس غرفة صناعة الملابس يفتتح معرض "نيللي كيدز فاشون"

01:13 م السبت 03 أغسطس 2024

الدكتور محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس باتحاد ا

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كتبت- شيرين صلاح:

افتتح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات وبهية مدحت نظيم عضو مجلس إدارة الغرفة بافتتاح معرض نيللي كيدز فاشون.

ووفق بيان من الغرفة اليوم السبت، يستمر المعرض حتى 4 أغسطس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وحسب البيان، يعد المعرض أحد أكبر التجمعات لصناع ملابس الأطفال في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وأهم قنوات التواصل بين المصنعين و التجار، ويعد من الوسائل لزيادة مبيعات المنتجات المحلية إلى الدول الخارجية و زيادة النقد الأجنبي وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة المصرية على تشجيع التصدير وزيادة حصيلة الصادرات.

ويشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) و مستلزمات الأطفال الرضع والحمل والرضاعة والأثاث وغرف الأطفال بالإضافة إلى مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

ويستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية وتوفير خطوط مواصلات مجانية لنقل الزوار من مختلف المحافظات و من الميادين العامة بمحافظة القاهرة، وفق البيان.

الدكتور محمد عبد السلام غرفة صناعة الملابس الجاهزة معرض نيللي كيدز فاشون مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ملابس الأطفال
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