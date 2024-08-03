أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.



البطاطس بين 14 و18 جنيها.

البصل بين 2.5 و7.5 جنيهات.

الكوسة بين 10 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و17 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.