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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات السبت

10:19 ص السبت 03 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت الانخفاض مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2841 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3315 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3789 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2436 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.38%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب
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